В Коми зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом

В Коми коронавирус за сутки выявили у 75 человек Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, суточное количество зараженных оказалось меньше 80.

За всё время пандемии коронавирус зарегистрировали у 40 215 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 75. При этом одновременно болеет 381 пациент.

С выздоровлением за сутки было выписано 77 человек (за всё время – 39 072). Смертью закончился ещё один случай заболевания (за всё время – 762).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)