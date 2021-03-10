В Коми зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом

В Коми коронавирус за сутки выявили у 75 человек
Фото: Архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, суточное количество зараженных оказалось меньше 80.
За всё время пандемии коронавирус зарегистрировали у 40 215 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 75. При этом одновременно болеет 381 пациент.
С выздоровлением за сутки было выписано 77 человек (за всё время – 39 072). Смертью закончился ещё один случай заболевания (за всё время – 762).
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