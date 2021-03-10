Сыктывкар потратит более 14 млн рублей на новую игровую площадку

Фото: Администрация МО ГО "Сыктывкар"

В сыктывкарском парке «Строитель» появится новая игровая площадка для детей старше 12 лет. Аукцион по поиску подрядчика для ее обустройства размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В обустройство включены подготовка основания площадки, сборка и монтаж оборудования детской площадки, а также установка дополнительного освещения, скамеек и урн.

Фото: Администрация МО ГО "Сыктывкар"

Площадь игровой зоны составит более 400 кв. метров, в том числе 360 кв. метров бесшовного резинового покрытия в желтой и бежевой расцветке.

Фото: Администрация МО ГО "Сыктывкар"

Новая площадка будет оборудована качелями, а также игровыми комплексами в виде купола и трубы.

Фото: Администрация МО ГО "Сыктывкар"

Начальная максимальная цена контракта составляет 14,2 млн. рублей. Срок подачи заявки на участие в аукционе – до 15 марта 2021 года.

Напомним, что обустройство игровой зоны для детей старше 12 лет набрало 8362 голоса в ходе рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в 2021 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в этом году по ФКГС планируется обустроить 12 общественных и 11 дворовых территорий.

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