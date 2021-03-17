Т Плюс обновляет основное оборудование на энергоисточниках Коми

Современные турбины Сосногорской ТЭЦ.

На объектах Группы «Т Плюс» в Коми идет активная кампания по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению основного оборудования. В 2021 на эти цели будет направлено более 1,9 млрд рублей. Работы позволят увеличить надежность тепло- и энергоснабжения региона.

На Интинской ТЭЦ с 15 марта до середины июля проходит текущий ремонт и техперевооружение котла №5. Специалисты Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс» выполнят замену экранных и водоопускных труб котла, средних и нижних кубов воздухоподогревателя, газовоздухопроводов.

Текущие ремонты идут на котлоагрегате №1 Воркутинской Центральной водогрейной котельной, турбогенераторе №3 и котлоагрегате №4 Сосногорской ТЭЦ, котлоагрегате №4 Ухтинской Районной котельной.

В рамках капитального ремонта турбогенератора № 4 Воркутинской ТЭЦ-2 выполняются работы на маслосистеме смазки и регулирования, запорной и регулирующей арматуре, трубопроводах пара и воды, идет замена латунных трубок и трубных досок конденсатора паровой турбины. В целях соблюдения требований промышленной безопасности проводится экспертиза турбины и пароперепускных труб. Стоимость работ — более 28,6 млн рублей.

Ещё один капитальный ремонт идет на котлоагрегате №5 Воркутинской ТЭЦ-2. Здесь предстоит заменить газоходы, пароперегреватели, трубы фронтового экрана, регулирующую арматуру и другие элементы. Работы оцениваются почти в 74 млн рублей.

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