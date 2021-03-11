В Коми закрылась ещё одна школа и сад

Фото: администрация МО «Усть-Цилемский»

В Коми закрылась ещё одна начальная школа и сад - в поселке Медвежка Усть-Цилемского района Коми. Такое решение приняли на общем собрании администрации муниципалитета с населением на прошлой неделе, сообщает районная администрация.

Сегодня в школе-саду работают 9 человек персонала. А обучается в 2020-2021 учебном году в учреждении всего 4 человека: два ученика и два дошколёнка. В следующем году ситуация с воспитанниками станет ещё печальнее - один ученик и два дошкольника.

Мало детей, посетовали на собрании и приняли грустное решение закрыть школу-сад. Один ученик 4-го класса с 1 сентября 2021 года продолжит обучение в Новоборская средней школе и будет проживать в интернате.

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