Президент России поздравил воркутинку с 95-летием

Фото: администрация Воркуты

9 марта в день своего 95-летия поздравления принимала Нина Копылова. Виновницу торжества поздравили родные и близкие, представители администрации города и территориального Центра социального обслуживания населения, а также председатель городского Совета ветеранов Николай Высыпков.

Гости вручили юбиляру именное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина, цветы, поздравительный адрес и традиционный торт.

Начало Великой Отечественной войны застало юную Нину, ее маму, младшую сестру и новорожденного брата в родной деревне Обеста Курской области. Отца призвали на фронт. Два года семья находилась на оккупированной территории. По приказу немецких солдат Нина вместе с другими детьми и женщинами поддерживала в рабочем состоянии дорогу, соединяющую захваченную фашистами Украину с Курской областью, засыпала породой и щебнем ямы и выбоины. В 1943 году, после освобождения области от немцев, семнадцатилетняя Нина Васильевна пошла работать в колхоз.

В Воркуту Нина Копылова приехала в 1950 году вместе с подругой. Здесь вышла замуж, вырастила двоих дочерей. Работала стрелочницей и оператором в производственно-транспортном управлении «Воркутауголь», а после выхода на пенсию – вахтером в школе №16. Сейчас у Нины Васильевны трое внуков и четыре правнука.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям и желает Нине Васильевне доброго здоровья, внимания и заботы близких.

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