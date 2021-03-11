В Коми пенсионер задохнулся в собственной постели на пожаре

Фото: газета "Заря"

9 марта в 2 часа ночи в пожарно-спасательную службу Троицко-Печорского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Октябрьской в поселке Приуральском. К несчастью, не обошлось без жертв... При тушении огня в доме пожарные нашли погибшего мужчину 1966 года рождения.

- Пенсионер в последнее время выпивал. Его нашли в постели - он задохнулся, не успел выскочить. Да и пожарным спасать было некого, когда открыли дверь в его квартиру, оттуда вывалилось пламя, - рассказала местная жительница Галина.

Фото: газета "Заря"

Из соседних задымленных помещений газодымозащитники спасли женщину. Пожар потушили только к утру – в 07:04. В результате уничтожен целый жилой дом. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

- Пагубная привычка сгубила деда, - подозревают жители поселка. - Его соседки тоже пострадали, остались без крыши над головой...

В тушении были задействованы подразделения пожарной охраны п. Приуральского, п. Комсомольска-на-Печоре, п. Усть-Илыча, пгт. Троицко-Печорска - всего 13 огнеборцев на пяти пожарных автоцистернах.

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