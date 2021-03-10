Мороз крепко держит Коми в суровых объятьях

Фото: Александр Шадраков

По прогнозу синоптиков, пик мартовских морозов в Коми придется именно на сегодня, 10 марта.

В Сыктывкаре в этот день ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура ночью -31...-33, днем -15...-17°С.

На остальной территории Коми ночью и днем 10 марта ожидается небольшой снег. Ветер переменных направлений, 4-9 м/с.

Температура ночью -28...-33, при прояснении -37...-42. Днем в западных районах -13...-18, в восточных -16...-21, на крайнем северо-востоке -24...-29°С. сообщает Коми ЦГМС.

Уже завтра, 11 марта, синоптики обещают постепенное повышение температуры в Коми. Ночью -16...-21, при прояснении -25...-30, днем -6...-11, на крайнем северо-востоке ночью -31...-36, днем -13...-18°С

Напомним, температурный фон на этой неделе ожидается на 8...12С ниже климатической нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики огорошили прогнозом погоды на март в Коми (подробности)