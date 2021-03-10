В школах Сыктывкара отменили занятия из-за морозной погоды

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Управление образования Сыктывкара объявило 10 марта актированным днем для учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций города в связи с погодными условиями.

На этой неделе в Коми вернулись суровые морозы: температурный фон на 8...12С ниже климатической нормы. В 6 часов утра столбики термометра в Сыктывкаре показывали минус 33 градуса.

По прогнозу Коми ЦГМС, в столице Коми 10 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура ночью -31...-33, днем -15...-17°С.

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