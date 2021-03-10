Школьники Коми 10 марта останутся дома из-за морозов

Фото: архив КП

Из-за погодных условий местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни для школьников. Кто не пойдет на занятия 10 марта.

Сыктывкар: 1-4 классы.

Воркута: 1-8 классы.

Усинск: 1-4 классы.

Ухта: 1-4 классы.

Вуктыл: 1-11 классы.

Печора: 1-8 классы.

Сосногорск: 1-4 классы.

Удорский, Койгородский, Сыктывдинский районы: 1-4 классы.

Троицко-Печорский, Княжепогостский районы: 1-8 классы.

Сысольский район: в селе Визинга - для 1-6 классов, в Пыелдино - для 1-4 классов, в Первомайском и Куратово - для 1-4 классов.

10 марта на территории Коми температура ночью -28...-33, при прояснении -37...-42. Днем в западных районах -13...-18, в восточных -16...-21, на крайнем северо-востоке -24...-29°С. сообщает Коми ЦГМС.

Уже завтра, 11 марта, синоптики обещают постепенное повышение температуры Температура ночью -16...-21, при прояснении -25...-30, днем -6...-11, на крайнем северо-востоке ночью -31...-36, днем -13...-18°С

Напомним, температурный фон на этой неделе ожидается на 8...12С ниже климатической нормы.

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