Школьники Коми 10 марта останутся дома из-за морозов

Фото: архив КП
Из-за погодных условий местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни для школьников. Кто не пойдет на занятия 10 марта.
Сыктывкар: 1-4 классы.
Воркута: 1-8 классы.
Усинск: 1-4 классы.
Ухта: 1-4 классы.
Вуктыл: 1-11 классы.
Печора: 1-8 классы.
Сосногорск: 1-4 классы.
Удорский, Койгородский, Сыктывдинский районы: 1-4 классы.
Троицко-Печорский, Княжепогостский районы: 1-8 классы.
Сысольский район: в селе Визинга - для 1-6 классов, в Пыелдино - для 1-4 классов, в Первомайском и Куратово - для 1-4 классов.
10 марта на территории Коми температура ночью -28...-33, при прояснении -37...-42. Днем в западных районах -13...-18, в восточных -16...-21, на крайнем северо-востоке -24...-29°С. сообщает Коми ЦГМС.
Уже завтра, 11 марта, синоптики обещают постепенное повышение температуры Температура ночью -16...-21, при прояснении -25...-30, днем -6...-11, на крайнем северо-востоке ночью -31...-36, днем -13...-18°С
Напомним, температурный фон на этой неделе ожидается на 8...12С ниже климатической нормы.
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