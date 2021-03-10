На пожаре в пятиэтажке Емвы погибли два человека

Видео: Елисей Серковский

Сегодня, 10 марта, в городе Емва Княжпогостского района в огне погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Пожар полыхнул в ночь в пятиэтажном кирпичном доме по улице Ленинградская, 25. На месте ЧП работали 21 человека и восемь единиц спецтехники. Огонь ликвидировали около 02:20.На месте происшествия обнаружили двух погибших. Их личности устанавливаются.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в конце февраля особый противопожарный режим был введен на территории шести муниципалитетов Коми: Усинске, Сыктывкаре, Ухте, Воркуты, Сыктывдинского и Княжпогостского районов. С начала года на территории Коми зафиксировано почти полтора десятка пожаров с гибелью людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе в Коми погибла молодая мама, носившая под сердцем ребенка

Малышка-первенец в больнице после ДТП (нужна помощь семье)