Шеф-повар Константин Ивлев вкусно просит помощи у школьников Коми

Фото: yandex.ru

Российское движение школьников (РДШ) продлевает конкурс «РДШеф моего региона» до 16 марта! А это значит, что у школьников Коми есть шанс получить фартук проекта «Шеф в школе» лично из рук Константина Ивлева и вместе с ним проверить качество питания в столовых!

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев: «Мне очень нужна ваша помощь! У каждого шеф-повара есть свой помощник – юный подаван. Сними видео, презентуй себя, приготовь блюдо и расскажи, почему именно ты должен стать региональным РДШефом».

Что нужно сделать: подать заявку на участие в проекте «Шеф в школе», снять видеовизитку, опубликовать ролик на своей странице ВКонтакте с хештегами #РДШ #РДШсыктывкар #РДШеф и #ШефВШколе, прикрепить ссылку на публикацию к заявке. Заполнить заявку можно по ссылке.

Содержание видеовизитки: ты представляешься: ФИО, возраст, населенный пункт, школа; рассказываешь о своих увлечениях; готовишь блюдо для школьной столовой из полезных продуктов в формате ток-шоу; рассказываешь, почему именно ты должен стать РДШефом своего региона.

Авторы лучших роликов от каждого региона получат призы от Российского движения школьников! Итоги будут подведены 18 марта.

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