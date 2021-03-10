«Земля людей»: о жителях Коми расскажут на федеральном телеканале

Проект «Земля людей» - это цикл рассказов о жизни малых народов России.

Документальные фильмы о традициях и промыслах жителей Ижемского и Удорского районов будут презентованы телеканалом «Культура» в рамках цикла передач «Земля людей». Съемочная группа работала в Коми осенью 2020 года.

Проект «Земля людей» - это цикл рассказов о жизни малых народов России такой, какая она есть в наше время, через людей, традиции, праздники и будни.

13 марта в 12:50 в свет выйдет программа о культуре коми-ижемцев. В центре сюжета фильма «Хорошо там, где ты есть» – судьбы жителей Ижемской земли. Многие уезжают, а потом всё равно возвращаются. Чем же так притягательна Ижма? Ответ на этот вопрос даёт один из героев фильма: «Говорят – хорошо там, где нас нет. А должно быть наоборот: хорошо там, где мы есть».

Фильм о самобытном Удорском районе будет представлен 20 марта, сообщает Миннац Республики Коми.

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