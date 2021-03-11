Мороз стремительно покидает Коми

Фото: Заяна Зайчикина

Пик мартовских морозов в Коми, как и обещали синоптики, миновал. 11 марта стремительно теплеет. И только на севере республики по-прежнему довольно холодно.

В Сыктывкаре 11 марта будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Температура ночью -19...-21, днем -7...-9°С. На остальной территории Коми облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западной четверти 6-11 м/с, днем на крайнем северо-востоке порывами 15-18 м/с, метель.

Температура ночью -18...-23, при прояснении до -33, в крайних западных районах -13...-18; днем в западных районах -7...-12, в восточных районах -14...-19, на крайнем северо-востоке ночью -35...-40, днем -18...-23°С, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, температурный фон на этой неделе был на 8...12С ниже климатической нормы.

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