Почти в три раза упала заболеваемость ковидом в Сыктывкаре

По данным на 10 марта по всем показателям счет нашу в пользу! И только смерть не отступает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация Роспотребнадзора по Коми о ситуации с коронавирусом с каждым днем становится все оптимистичнее. По данным на 10 марта выздоровели 77 человек, заболели - 75. Счет нашу в пользу!

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 27 случаев, Воркуте — 13, Ухте — 10. И эти цифры в разы ниже, чем еще 1,5 месяца назад – тогда они перепрыгивали планку в 80 зараженных только в столице Коми.

Еще одна хорошая новость: за последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 189 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

И только смерть не отступает: 10 марта был зафиксирован один случай летального исхода у пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти половина вакцинированных от ковида в Коми – это пенсионеры (подробности)