Почти в три раза упала заболеваемость ковидом в Сыктывкаре

По данным на 10 марта по всем показателям счет нашу в пользу! И только смерть не отступает.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Информация Роспотребнадзора по Коми о ситуации с коронавирусом с каждым днем становится все оптимистичнее. По данным на 10 марта выздоровели 77 человек, заболели - 75. Счет нашу в пользу!
Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 27 случаев, Воркуте — 13, Ухте — 10. И эти цифры в разы ниже, чем еще 1,5 месяца назад – тогда они перепрыгивали планку в 80 зараженных только в столице Коми.
Еще одна хорошая новость: за последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 189 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
И только смерть не отступает: 10 марта был зафиксирован один случай летального исхода у пациентов с коронавирусом.
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