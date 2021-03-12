В Коми три человека скончались из-за коронавируса за сутки

В Коми увеличилось число больных коронавирусом Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в регионах России.

Так, за сутки в Коми было выявлено 67 новых зараженных. При этом общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 40 352.

С выздоровлением за последние сутки выписано 72 пациента (за всё время – 39 220). За сутки увеличилось количество летальных случаев: еще три пациента умерли в результате болезни (за всё время – 767).

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