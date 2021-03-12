Пятница в Коми: на улице будет тепло и ветрено

Фото: Игорь Подобаев

На территории Коми 12 марта будет облачно с прояснениями. Местами небольшой, на крайнем северо-востоке ночью умеренный снег. Ветер западный юго-западный, 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, на крайнем северо-востоке 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, метель.

Температура ночью -14...-19, при прояснении -20...-25, днем -4...-9, на крайнем северо-востоке -9...-14°С.

В Сыктывкаре 12 марта облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный юго-западный, 6-11 м/с. Температура ночью -15...-17, днем -5...-7°С., сообщает Коми ЦГМС.

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