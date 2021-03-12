Выплаты на детей в Коми будут начислять по новым правилам

Выплаты на детей от трех до семи лет будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выплаты на детей от трех до семи лет будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте правовой информации.

Размер выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Его сумму повысят до 75%, если после получения выплаты в 50% доход семьи не превысил величину прожиточного минимума на душу населения.

Согласно документу, если среднедушевой доход семьи не стал выше прожиточного минимума после повышения до 75%, выплата может составить 100%.

Пересчет размера выплат будет осуществляться раз в год. Для этого необходимо подать заявление после 1 апреля 2021 года.

Напомним, в Коми утвердили величину прожиточного минимума на 2021. Размер прожиточного минимума зависит от зоны проживания - северной или южной части республики.

Прожиточный минимум для детей в Коми на 2021 год установлен в среднем 14 701 руб (в северной зоне - 17 364 руб, в южной - 13 666 руб).

В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы.

Напомним, ранее размер прожиточного минимума устанавливался раз в квартал, теперь же эта сумма будет действительна весь год. Изменились и правила, по которым высчитывают прожиточный минимум.

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