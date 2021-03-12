«Волки на мужчин не нападают»: глава минприроды Коми Алексей Кузнецов призывает не бояться серых

В Центральном федеральном округе волков любят, берегут, не ругают даже, отметил Кузнецов. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Сегодня состоялась пресс-конференция с новым главой Минприроды Коми Алексеем Кузнецовым, назначенного на должность 24 февраля. Руководитель ведомства поделился своим видением характера и повадок диких животных.

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– Волк – трусливое существо, он так вас боится! В первую очередь из людей волк может напасть на девушек, женщин, детей, на мужиков ни одного нападения волка не было! У волков в принципе на мужской адреналин реакция моментальная – если в стае меньше пяти особей, то к мужчинам звери близко не подойдут, – заверил глава минприроды региона.

В Центральном федеральном округе волков любят, берегут, не ругают даже, отметил Кузнецов.

Напомним, в последнее время в Коми участились случаи нападения волков на дворовых собак и даже людей - они уже не боятся даже больших городов. Так, в Сыктывкаре волки разорвали хаски, также под Ухтой голодные серые загрызли собаку

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