Ветреная весна вернулась в Коми на выходные

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Благую весть принесли синоптики Коми на выходные, 13 - 14 марта. Теплая весенняя погода установилась прочно на территории республики. Аномальные мартовские морозы покинули наш край.

На территории Коми 13 марта будет переменная облачность. Местами - небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, на северо-востоке ночью до 15-20 м/с, метель. Температура ночью -16...-21, местами -10...-15, днем -4...-9°С.

На крайнем северо-востоке погода будет более суровой. Облачно с прояснениями. Ночью умеренный снег, ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, порывами до 24 м/с, метель. Днем небольшой снег, ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем -11...-16°С.

В Сыктывкаре 13 марта ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, днем порывами до 14 м/с. Температура ночью -16...-18, днем -4...-6°С.

В ближайшие два дня на территории Коми будет облачно с прояснениями. Умеренный снег перейдет в мокрый снег, дождь. Местами гололед. На северо-востоке - метель. Температура ночью -4...-9, при прояснении до -16, днем -1...-6, на крайнем северо-востоке -6...-11 С, сообщает Коми ЦГМС.

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