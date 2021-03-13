«Проблему мусора будем решать»: глава минприроды Коми назвал причины главной проблемы республики

Алексей Кузнецов: Нельзя говорить о том, что мы не готовы к сортировке - людям просто нужно создать условия. Фото: Нина Юшкова

Новый руководитель министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов на пресс-конференции 12 марта назвал одну из главный проблем республики – неправильное обращение с твёрдыми бытовыми/коммунальными отходами.

"Нельзя говорить о том, что мы не готовы к сортировке, - заявил министр ведомства. - Людям просто нужно создать условия. У нас народ любопытный – если мы увидим во дворе красивую, правильно обустроенную площадку с раздельными контейнерами, люди даже ради интереса будут делить мусор".

Как вспоминает Алексей Кузнецов, мусор грамотно сортировали еще в 1980-е годы. Около подъездов панельных домов стояли бачки для свекольной и картофельной шелухи, на краю дома стоял мусорный бак, а бумагу собирали и сдавали в приём макулатуры, там за нее получали талончики на журналы "Хочу все знать" и книги. Молоко покупали в стеклянных банках, а бутылки сдавали в магазины.

Последние совещания в Москве привели к решению, что Сыктывкар будет перерабатывать, сортировать, утилизировать ТКО. Закапывать будут 5% отходов. Финны, к примеру, захоранивают 1,5%.

Алексей Кузнецов территорию рассказал, что региона в вопросах обращения с ТКО целесообразно разделить на блоки.

- Проблемы возникают именно на территориях, где нет дорог, поэтому нужно перерабатывать мусор на Северах. Но есть смысл правильно сортировать или перерабатывать в продукцию "второй руки" для дальнейшего использования, либо вывозить в другую территорию, где развивается переработка.

Министр отметил Койгородок, как перспективный район с точки зрения стыковки и логистики. А в отдалённой Воркуте, наоборот, создавать завода смысла нет – на данный момент там проживает 70 тыс. жителей, большой проект вряд ли удастся.

Алексей Кузнецов назвал основной задачей выстраивать понятные схемы перемещения ТКО.

- Пока нет понимания, как работает схема раздельного сбора в республике. Но ситуацию будут исправлять. Помочь решить проблему поможет зампред председателя правительства Ирина Бахтина - она вышла на самый высокий уровень и работает сегодня с РЭО, самым крупным игрок в РФ,- заверил глава ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Можно завести волкодавов»: глава минприроды Коми предлагает нестандартное решение отлова волков (подробности)