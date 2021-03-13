В Коми зарегистрировали 65 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего в республике сейчас 40 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 марта в России 9 908 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 65 новых случаев.

Всего в республике сейчас 40 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 769 пациентов, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 39 290 человек (70 пациентов выздоровели за сутки).

Кстати, более 60% российских мужчин готовы вакцинироваться от коронавирусной инфекции, около 24% сомневаются, и не готовы всего 12%. Такие данные привел директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Николай Незнанов в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни".

Среди женщин готовы вакцинироваться 30,1%, 49,4% сомневаются, остальные не готовы. По словам Незнанова, хотя стрессоустойчивость у женщин, как правило, более высокая, в том, что касается ситуаций, связанных с неопределенностью, "для них более характерно осторожное поведение".

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