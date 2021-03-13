«Термодеструкторы могут убить экологию на 150 лет»: глава минприроды Коми провел урок химии

Никакой деструкции не может быть, пока не научимся грамотно сортировать мусорные отходы": Алексей Кузнецов. Фото: Нина Юшкова

Коми не готова к к термодеструкции, но планы по установке оборудования не отменяются, заявил новый руководитель Минприроды Коми Алексей Кузнецо на вчерашней пресс-конференции.

Сейчас весь регион обсуждает создание термодеструкторов, первые четыре мусоросжигательных завода планируют открыть уже в 2022 году: в печорской Кожве, в Усть-Цильме, воркутинских посёлках Сивая маска и Елецкий.

"Нам сейчас не нужно бежать впереди паровоза. Знаете, почему мы сегодня не готовы к термодеструкции? Потому что каждый человек готов выбросить в мусорку батарейку или ртутную лампочку. И когда это попадет в термодеструктор, получаются вещества, которые убивают экологию на 100-150 лет. Поэтому никакой деструкции не может быть, пока не научимся грамотно сортировать мусорные отходы", - отметил Алексей Кузнецов.

Глава ведомства отметил, что уже запланированные к введению термодеструкторы в Печорском районе не отменяются, но будут рассматриваться только при условии 100% сортировки ТКО. Для примера Алексей Кузнецов привёл опыт других стран.

- В Германии сжигают отходы, но они имеют в квартирах пять пакетов для сортировки. В Америке отходы не сжигают, но у них в квартирах в раковинах стоят измельчители пищевых отходов, которые уходят в канализацию, а остальной мусор перерабатывают.

Министр попросил дать ему время, чтобы в ближайшие 2-3 месяца он смог изучить ситуацию.

По рекомендации Российского экологического оператора представители власти и регоператор Коми посетят Мурманск, чтобы познакомиться с успешным опытом соседей по обращению с ТКО и переработки остатков после сортировки.

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