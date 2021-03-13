Пурга и метель не помешали сыктывкарцам отпраздновать Широкую Масленицу

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
Сегодня в столице республики не смотря на пургу и метель развернулись масленичные гуляния «Широкая Масленица». «Комсомолка» делится фоторепортажем.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, красовались чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
Центральной стала торгово-выставочная ярмарка «Широкая Масленица». Она охватила 40 экспонентов из Республики Коми и ближайших регионов представили продовольственные и непродовольственные товары, сувенирную продукцию, изделия народно-художественных промыслов.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
Вдоль площади были выставлены работы участников городского онлайн конкурса на лучшее «Чучело Масленицы – 2021».
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
Итоги конкурса столичная мэрия обещает озвучить в ближайший понедельник.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
Рядом работала выставка автомобилей и спецтехники.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
Весеннее настроение гостям создавали ростовые фигуры сказочных персонажей, фотозоны и музыкальное сопровождение.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
В этом году в связи с ограничительными мерами по COVID-19 изменён традиционный формат празднования – не проводился традиционный аттракцион «Столб» и не сжигали чучело Масленицы.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
Но этот факт не убавил хорошего настроения сыктывкарцев, которых, конечно, из-за погоды было не очень много.
На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.
Фото: Нина Юшкова
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