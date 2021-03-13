Пурга и метель не помешали сыктывкарцам отпраздновать Широкую Масленицу

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

Сегодня в столице республики не смотря на пургу и метель развернулись масленичные гуляния «Широкая Масленица». «Комсомолка» делится фоторепортажем.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, красовались чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

Центральной стала торгово-выставочная ярмарка «Широкая Масленица». Она охватила 40 экспонентов из Республики Коми и ближайших регионов представили продовольственные и непродовольственные товары, сувенирную продукцию, изделия народно-художественных промыслов.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

Вдоль площади были выставлены работы участников городского онлайн конкурса на лучшее «Чучело Масленицы – 2021».

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

Итоги конкурса столичная мэрия обещает озвучить в ближайший понедельник.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

Рядом работала выставка автомобилей и спецтехники.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

Весеннее настроение гостям создавали ростовые фигуры сказочных персонажей, фотозоны и музыкальное сопровождение.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

В этом году в связи с ограничительными мерами по COVID-19 изменён традиционный формат празднования – не проводился традиционный аттракцион «Столб» и не сжигали чучело Масленицы.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

Но этот факт не убавил хорошего настроения сыктывкарцев, которых, конечно, из-за погоды было не очень много.

На сыктывкарской центральной площади шумела ярмарка, стояли чучела, работала выставка автомобилей и спецтехники. Фото: Нина Юшкова

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