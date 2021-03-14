Юлия Ступак завершила Кубок мира по лыжным гонкам на втором месте

На этом Кубок мира по лыжным гонкам у женщин уже завершился

Юлия Ступак завоевала вторую медаль финала Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине. Сегодня спортсменка из Коми стала бронзовым призером в заключительной женской гонке преследования на 30 км свободным стилем.

Первыми стартовали призеры вчерашнего масс-старта – Юлия вышла на лыжню первой с преимуществом в семь секунд. На протяжении всей гонки Ступак шла в лидирующей группе с Эббой Андерссон, Хайди Венг и Джессикой Диггинс. Ближе к финишу спортсменки проходили большой подъем, который и решил интригу, кто станет победителем. Норвежка Хайди Венг смогла сильно оторваться от соперниц и заняла первое место, показав время в 1.28.11,6. Второй стала шведка Эбба Андерссон с отставанием в 4.5 секунды. Юлии же удалось вырвать третье место в противостоянии с американкой Диггинс. Её итоговый результат + 33.7 секунды. На этом Кубок мира по лыжным гонкам у женщин уже завершился. В общем зачете Юлия заняла второе место - 1019 баллов. Победу еще заочно одержала Джессика Диггинс (1297), сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта РК.

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