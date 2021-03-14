За сутки в Коми погибли от коронавируса два человека

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В федеральном оперативном штабе сообщили, что в Коми за прошедшие сутки коронавирус выявили официально у 63 местных жителя. Сообщается, что общее число заболевших за весь период пандемии по состоянию на 14 марта 2021 года составило 40 480 человека.

Выздоровевшими признали за все время 39 358 человек, из них 68 вылечились за последние сутки. В настоящий момент на лечении остаются 351 человек.

Сообщается также и об увеличении числа погибших. Всего известно о 771 случае. Этот показатель вырос за последние 24 часа на два летальных исхода.

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