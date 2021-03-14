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Коронавирус Covid-1914 марта 2021 16:48

За последние сутки в Сыктывкаре обнаружено 20 человек с коронавирусом

Столица Коми вновь стала лидером по числу инфицированных
Источник:kp.ru
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В Коми коронавирусом заразились более 40 тысяч человек

Фото: Архив "КП"

Ситуация с коронавирусом в Коми улучшается с каждым днем. В больших городах республики снижается количество выявленных зараженных covid-19.

Так, в Сыктывкаре всего 20 человек заразились инфекцией. На втором месте - Ухта. Здесь было обнаружено 13 человек с подтвержденным диагнозом. Тройку замыкает Воркута с 10 случаями. Всего за сутки было зафиксировано 63 факта заражения.

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - заявили в Роспотребнадзоре.

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