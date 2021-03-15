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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 11:14

В Коми два человека умерли от коронавируса

За сутки в регионе увеличилось число зараженных
Источник:kp.ru
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За сутки в республике вновь увеличилось количество жертв коронавируса

Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Коми зарегистрировано более 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Жители республики все еще продолжают заражаться, хоть и не такими стремительными темпами, как раньше.

Общее количество всех выявленных случаев болезни на территории республики составило к 15 марта 40 544 фактов. Из них 64 человек с covid-19 были зарегистрированы медработниками за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб России.

При этом за весь период пандемии коронавируса излечились уже 39 418 пациентов, в том числе 60 – за сутки. За это же время скончались два пациента, а с начала пандемии – 773.

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