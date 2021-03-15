В Коми в Финно-угорском этнопарке сожгли чучело коронавируса

На программе «Как на Масленой неделе» было съедено полторы тысячи блинов. Фото: этнопарк.

13 и 14 марта в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб прошла туристская экскурсионная программа «Как на Масленой неделе». Масленицу в этнопарке в селе Ыб отпраздновали свыше 500 человек. Туристы приехали из Сыктывкара, Ухты, Санкт-Петербурга, Томска и Москвы, среди посетителей была гражданка Японии.

Центр притяжения

Праздник прошел в финно-угорских традициях. Гостей угощали ржаными калачами, приготовленными по старинному коми рецепту в мобильной печке. На всех интерактивных площадках этнопарка предлагались блины, а в коми подворье посетители своими руками пекли символ праздника.

Фото: этнопарк.

За два дня гости Финно-угорского этнопарка съели полторы тысячи блинов, на приготовление которых понадобилось 80 литров теста.

Фото: этнопарк.

Также посетителям предложили погрузиться в историю охоты финно-угров. На экскурсии «Охотничий путик» гости увидели настоящие силки и ловушки на диких зверей. У чума северных оленеводов действовал тир для стрельбы из лука. Спортивная часть программы включала «Богатырские эстафеты» и саамский футбол.

Фото: этнопарк.

На главной сцене развернулись выступления творческих коллективов Эжвы и Сыктывкара. В конгресс-холле проводились сувенирные мастер-классы.

Фото: этнопарк.

Центром притяжения посетителей стало выступление удмуртского народного театра «Вуюись» («Радуга»). Гости привезли в коми шуточные театральные миниатюры. Артисты выступали с монологами и сценками из сельской жизни. В коротких постановках удмуртская речь сменялась русской, зритель легко понимал смысл происходившего на сцене.

Ковид, уходи! Весна, приходи!

Туристская программа завершилась церемонией сжигания чучела Масленицы. Вместе с куклой Масленицы заполыхала фигурка коронавируса COVID-19.

Фото: этнопарк.

Таким образом Финно-угорский этнопарк присоединился к инициативе Удмуртии.

Фото: этнопарк.

Следующие туристские мероприятия Финно-угорского этнопарка будут посвящены весенним каникулам. Специально для юных туристов в этнопарке пройдет программа «Этноканикулы».

Фото: этнопарк.

- Мы очень советуем выбирать в качестве места отдыха Финно-угорский этнопарк, особенно сейчас, в период пандемии. Наши туристские проекты имеют рекреационный характер, то есть позволяют восстановиться и получить заряд бодрости на свежем воздухе. Каникулярная программа включает уличные игры, экскурсии в лесной зоне, сувенирные мастер-классы и комплексный обед. Наши юные туристы смогут отдохнуть от интеллектуальной нагрузки и набраться сил, - заявила руководитель Финно-угорского этнопарка Елена Иванова.

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