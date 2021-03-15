Владимир Путин поздравил 90-летнюю долгожительницу из Коми

Фото: Пресс-служба администрации МР "Усть-Куломский"

В минувшие выходные свое 90-летие отметила жительница села Усть-Кулом Евдокия Егоровна Фёдоровна. Именинницу поздравил президент страны Владимир Путин. Также долгожительница получила поздравления из уст местных властей и жителей села.

Евдокия Егоровна родилась и выросла в Сысольском районе в большой семье. После окончания школы поступила в медицинское училище в Сыктывкаре. Свою трудовую деятельность начала в больнице с. Пожег, параллельно трудилась в колхозе. Евдокия Егоровна и ее муж более 40 лет посвятили медицине. Вырастили 4 детей, держали хозяйство. За годы трудовой деятельности Евдокия Егоровна награждена почетными грамотами и юбилейными медалями. Сегодня Евдокия Егоровна окружена заботой своих родных и, несмотря на непростую судьбу и почтенный возраст, сохраняет оптимистичное отношение к жизни.

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