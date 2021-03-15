В Сыктывкаре суд оштрафовал известного правозащитника за участие в митинге

Фото: Сергей Морохин.

К административной ответственности привлечён известный правозащитник Эрнест Мезак за участие в публичном несогласованном митинге 31 января.

Сегодня, 15 марта, Сыктывкарским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Мезака Э.А. В 12 часов 25 минут Мезак, являясь участником публичного мероприятия, проводимого в смешанной форме, – митинга, шествия, несогласованного с Администрацией МО ГО «Сыктывкар», на территории г.Сыктывкара, при массовом присутствии людей, не выполнив требования сотрудников полиции о прекращении участия в несогласованном публичном мероприятии, нарушил закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», гласит сообщение сыктывкарского суда.

Суд учел все обстоятельства и назначил штраф в размере 17 000 рублей.

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