Неделя в Коми начнется с оттепели

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От морозов до оттепели, и обратно — такой будет погода в середине марта в Коми, обещают синоптики. Уже с понедельника скажется влияние обширного атлантического циклона. Он принесет снег, мокрый снег, в южные районы местами дождь.

На территории Коми 15 марта будет облачно с прояснениями. Небольшие, в северных районах местами умеренные, осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с. Температура ночью -2...-7, на севере местами до -14, днем -3...+2, на крайнем северо-востоке -2...-7°С.

В Сыктывкаре 15 марта будет облачно с прояснениями. Ночью - преимущественно без осадков, днем - небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с. Температура ночью -5...-7, днем -1...+1°С, сообщает Коми ЦГМС.

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