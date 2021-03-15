Сыктывкарец в суде пытался доказать, что не обязан носить маску

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12 марта Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, совершенном местным жителем. Тот не только находился без средств защиты в общественном месте, но и пытался доказать, что заставлять его носить маску – это противозаконно.

15 декабря 2020 в 10:19 житель Сыктывкара находился без маски в общественном месте - ТРЦ «Рублик». О чем и был составлен протокол. В судебном мужчина вину в совершении вменяемого административного правонарушения не признал. Он указал, что у него отсутствует обязанность носить маску в общественном месте, поскольку режим повышенной готовности не распространяется на граждан.

Однако суд с этими доводами не согласился и назначил штраф 3000 рублей. Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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