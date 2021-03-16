Два случая заболевания коронавирусом в Коми закончились смертью

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, за последние сутки было выявлено 66 человек с COVID-19.

По состоянию на 16 марта, в стране коронавирус подтвердился у 40 610 пациентов. Однако при этом одновременно болеют 355 человек.

С выздоровлением за последние сутки выписали 62 человека, а за всё время пандемии – 39 480. Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 775).

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