Два случая заболевания коронавирусом в Коми закончились смертью

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми
Фото: архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, за последние сутки было выявлено 66 человек с COVID-19.
По состоянию на 16 марта, в стране коронавирус подтвердился у 40 610 пациентов. Однако при этом одновременно болеют 355 человек.
С выздоровлением за последние сутки выписали 62 человека, а за всё время пандемии – 39 480. Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 775).
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