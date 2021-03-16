В Печоре выписали 4-летнюю девочку, на которую напала стая собак

В Печоре на четырёхлетнюю девочку напали собаки и серьёзно покусали Фото: Архив "КП"

Четырехлетнюю девочку из Печоры, пострадавшую от нападения бездомных псов, выписали из больницы. Об этом сообщает БНК со ссылкой на бабушку малышки.

По словам женщины, сейчас врачи не дают никаких прогнозов о сроках полного восстановления организма. Девочка все время буде наблюдаться у медиков.

- У внучки сняли швы. Как долго она будет восстанавливаться, сказать не могу. Врачи будут наблюдать, - поделилась новостями бабушка.

Напомним, маленькая жительница Печоры стала жертвой бездомных собак в конце февраля. Девочка шла в гости к своей тете в соседним дом, когда во дворе на нее напала стая псов, которые укусили ее за руки, ноги и голову. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не прохожий, который отбил девочку у собак.

Пострадавшая экстренно была госпитализирована в больницу, несколько дней она провела в реанимации, а ее состояние оценивалось как тяжелое.

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