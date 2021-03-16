В Коми правит атлантический циклон: снег переходит в дождь

Фото: Людмила Удоратина

На территории Коми правит обширный атлантический циклон. Он принес снег, мокрый снег, в южных районах местами пройдет дождь. Даже на севере республике днем обещают плюсовую температуру.

На территории Коми 16 марта будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. Ветер южной четверти 7-12 м/с.

Температура ночью 0...-5, при прояснении на севере до -10, днем +4...-1, на крайнем северо-востоке ночью -13...-18, днем -6...-11°С.

В Сыктывкару 16 марта ожидается облачно с прояснениями. Ночью снег, днем временами небольшие осадки (снег, дождь). Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +1...+3°С.

В ближайшие два дня сохранится аналогичная погода. Ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед. Температура ночью -1...-6, при прояснении -8...-13, днем +4...-1, в отдельных северных районах -1...-6., сообщает Коми ЦГМС.

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