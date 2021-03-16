На мосту в Коми перевернулся груженый лесовоз

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ДТП случилось днем 15 марта на трассе Сыктывкар — Ухта. Груженый лесовоз с двумя прицепами перевернулся на мосту через реку Вычегда. Каким-то образом он попал колесами в пространство между автомобильным и железнодорожным мостами.

По предварительным данным, водитель большегруза не справился с рулевым управлением, в результате чего лесовоз протаранил ограждения и вылетел с дороги слева по ходу движения. Часть бревен вылетела на проезжую часть, они зацепили автомобиль Datsun on-DO.

Авария обошлась без пострадавших, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

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