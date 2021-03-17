В Сыктывкаре открылась фотовыставка «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы»

Участники познакомились с фотоснимками, на которых запечатлены яркие моменты трудовых будней и торжественных мероприятий региональной Росгвардии за пять лет работы.

В конференц-зал Финно-угорского культурного центра Российской Федерации состоялось открытие фотовыставки «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы», посвященной Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

– В состав войск национальной гвардии Российской Федерации входят войсковые части, подразделения вневедомственной охраны, отделы лицензионно-разрешительной работы, спецподразделения ОМОН и СОБР, центры специального назначения, а также учебные организации высшего образования. Сотрудники Росгвардии первыми приходят на помощь, рискуя жизнью, выполняют служебный долг, подтверждая свой девиз «Всегда на страже, – открыл фотовыставку начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров.

Участники познакомились с фотоснимками, на которых запечатлены яркие моменты трудовых будней и торжественных мероприятий региональной Росгвардии за пять лет работы.

– Фотогалерея в полной мере отображает, что сотрудники Росгвардии – обычные люди, которые, помимо основных направлений деятельности, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, содействуют развитию кадетского движения, выступают перед телекамерами в СМИ, сдают спортивные нормативы, участвуют в благотворительных акциях, являются донорами крови. Они живут среди нас, защищают граждан и – всегда на страже порядка», – с приветственным словом к присутствующим обратилась руководитель Финно-угорского культурного центра Татьяна Барахова.

В течение месяца в Финно-угорском культурном центре состоятся экскурсии по выставочной экспозиции для студентов и учащихся образовательных учреждений, кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов с участием сотрудников регионального управления Росгвардии.

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