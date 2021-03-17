Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми

Международный терминал аэропорта в Сыктывкаре отремонтировали на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Коми.

Терминал будет отремонтирован в преддверии празднования 100-летия образования республики. В настоящее время работы на объекте завершены на 90%.

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми.

Капитальный ремонт международного терминала столичного аэропорта «Сыктывкар» им. П.А. Истомина производит ФГКУ «Росгранстрой». Федеральное агентство на эти цели выделило 4,9 миллиона рублей и приняло на себя часть обязательств. Основную часть средств, 40 миллионов рублей, на ремонт терминала выделила компания АО «Монди СЛПК» в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми.

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми.

Основная задача капремонта – обеспечить комфортное пребывание людей в международном терминале и увеличить скорость прохождения процедур контроля. Площадь зала ожидания увеличили вдвое, провели косметический ремонт внутри здания, закупили и установили четыре кабины паспортного контроля (планировалось две), изготовили светопрозрачные перегородки, новый транспортер для подачи багажа увеличенного размера, установили оборудование для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, смонтирована система безопасности (видеокамеры), закуплена необходимая мебель.

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми.

В настоящее время достраивается багажное отделение, которое расположено за периметром пункта пропуска и примыкает к терминалу.

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