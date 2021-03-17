В Коми жертвами коронавируса стали 777 человек

В Коми выросло число заболевших коронавирусом Фото: архив "КП"

В Коми, по состоянию на 17 марта, в лечении от коронавируса все еще нуждаются 356 пациентов. Все они продолжают лечение либо в стационарах, либо дома с легкой формой болезни.

По данным оперативного штаба республики, в регионе за сутки было зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике выявлено 40 677 фактов Covid-19.

Сообщается, что в течение всего периода пандемии на 17 марта было выписано по выздоровлению 39 544 пациентов, в том числе 64 – за сутки. Также скончались за сутки два ковид-больных, так и не справившихся с болезнью. Всего в Коми от Covid-19 погибло 777 человек.

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