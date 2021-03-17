Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1917 марта 2021 11:01

В Коми жертвами коронавируса стали 777 человек

Четвертый день подряд в регионе фиксируется по две смерти
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

В Коми выросло число заболевших коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми, по состоянию на 17 марта, в лечении от коронавируса все еще нуждаются 356 пациентов. Все они продолжают лечение либо в стационарах, либо дома с легкой формой болезни.

По данным оперативного штаба республики, в регионе за сутки было зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике выявлено 40 677 фактов Covid-19.

Сообщается, что в течение всего периода пандемии на 17 марта было выписано по выздоровлению 39 544 пациентов, в том числе 64 – за сутки. Также скончались за сутки два ковид-больных, так и не справившихся с болезнью. Всего в Коми от Covid-19 погибло 777 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости