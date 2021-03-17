В Сыктывкаре за сутки коронавирусом заразилось больше всего человек

В Коми увеличилось число зараженных за сутки Фото: архив "КП"

Сыктывкар вновь занял первое место в рейтинге самых зараженных городов Коми. Это следует из данных регионального Роспотребнадзора. Так, за сутки в городе было обнаружено 18 фактов инфицирования.

Второе место делят сразу три пункта - Воркута, Ухта и Ижма - с 10 случаями заражения. Всего в Коми за прошедшие 24 часа зарегистрировано 67 человек с коронавирусом.

Добавим, что официально подтверждено 777 (+2) случаев летального исхода у пациентов с covid-19.

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