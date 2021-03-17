Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1917 марта 2021 13:42

В Сыктывкаре за сутки коронавирусом заразилось больше всего человек

Озвучены свежие данные
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

В Коми увеличилось число зараженных за сутки

Фото: архив "КП"

Сыктывкар вновь занял первое место в рейтинге самых зараженных городов Коми. Это следует из данных регионального Роспотребнадзора. Так, за сутки в городе было обнаружено 18 фактов инфицирования.

Второе место делят сразу три пункта - Воркута, Ухта и Ижма - с 10 случаями заражения. Всего в Коми за прошедшие 24 часа зарегистрировано 67 человек с коронавирусом.

Добавим, что официально подтверждено 777 (+2) случаев летального исхода у пациентов с covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости