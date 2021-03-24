Трансформация реальности: Сбербанк в Коми подвел итоги деятельности за 2020 год

В Коми 2020 год ознаменовался рекордной выдачей ипотечных кредитов.

В Коми 2020 год ознаменовался рекордной выдачей ипотечных кредитов. Подробнее об итогах минувшего года рассказала управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Алина Хвищук в рамках объединенной онлайн пресс-конференции «Трансформация реальности. Итоги 2020» Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Прирост по всем показателям

В целом год показал прирост по всем показателям. Особенно рекордными стали объемы выдачи ипотечных кредитов. Так, в 2020 году было выдано 7444 кредита на 14,1 млрд рублей. Тогда как для сравнения в 2019 году цифры составили 8,7 млрд рублей на 5124 кредита.

И это при том, что в период основных коронавирусных ограничений число одобрений заявок на ипотеку было несколько снижено из-за неясных прогнозов течения пандемии и влияния ее на экономическую ситуацию в целом. Такие меры были предприняты, чтобы в первую очередь обезопасить клиентов от невыполнимых обязательств.

Подробнее об итогах минувшего года рассказала управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Алина Хвищук.

«Конечно, большую роль в росте ипотечного кредитования сыграла господдержка,. Способствуют этому и возможность оформить кредит и покупку квартиры удаленно с помощью онлайн-сервисов», - пояснила Алина Хвищук.

Коми вошла в топ наиболее динамичных регионов и по получению кредитов корпоративными клиентами. В целом по СЗФО в минувшем году Сбербанк выдал 871,5 млрд рублей кредитных средств юридическим лицам.

Развитие цифровой экономики

Как сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, люди все реже хранят сбережения на депозитах, все чаще отдавая предпочтение брокерским счетам. Клиенты все активнее осваивают инвестиционный рынок и его инструменты, заставляя деньги работать.

На первый план все активнее выходят цифровые сервисы. Конечно, пандемия дала определенный стимул для развития цифровой экономики. Сбербанку также удалось быстро перестроиться в пандемию благодаря планомерному развитию онлайн-сервисов и до нее.

В целом по Северо-Западу бесконтактные платежи выросли на 15%. При этом Коми – в тройке «безналичных регионов», где они наиболее развиты. Так, в республике можно по безналичному расчету оплатить не только покупки в магазине, но и, к примеру, проезд на общественном транспорте, а также произвести оплату питания в школах.

Здоровье в онлайне

Сегодня в экосистему Сбера входит порядка 60 компаний, которые оказывают не только финансовые услуги, но и повседневные, делая жизнь людей более комфортной.

2020 год стал, в первую очередь, годом бережливого отношения к здоровью своему и окружающих. Возможно, именно поэтому так популярен в республике стал сервис СберЗдоровье. Особенно активно к нему подключаются жители отдаленных районов Коми, где сложнее получить специализированную медицинскую помощь. Также сервис полезен и тем, кто не хочет сидеть в очередях или желает получить стороннее врачебное мнение.

Также жители республики активно пользуются и другими сервисами экосистемы Сбера, такими как Окко, СберМобайл и СберPrime.

«СберPrime – это просто необходимость современного времени. Подписка объединяет под своим крылом ряд наиболее востребованных сервисов по вызову такси, доставке еды и просмотру фильмов. Сервис позволяет освободить время для того, что действительно дорого – семьи, близких, любимого хобби», - отмечает Алина Хвищук.

Таким образом, 2020 год стал для Сбера, а значит и его клиентов годом развития, трансформации и появления новых возможностей для комфортной жизни и роста благосостояния.

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