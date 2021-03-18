Ступак куда веселее, чем большинство русских: американский журналист поделился мнением о лыжнице из Коми

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Американский журналист, писатель и эколог Билл Маккиббен поделился мнением о лыжнице сборной России Юлии Ступак. В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам российская спортсменка заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь представительнице США Джессике Диггинс, также на её счету серебряная медаль в эстафете на чемпионате мира.

— С удовольствием буду следить за Юлией Ступак в дальнейшем, не только как за лыжницей. Она ведь совершенно не похожа на русскую. Эта девушка буквально излучает позитив. Юлия берёт пример с Джесси Диггинс: смеётся и танцует на подиуме. На это приятно смотреть. Думаю, она может быть звездой в предстоящие годы. Ступак куда веселее, чем большинство русских, — рассказал журналист в подкасте FasterSkier.

25 февраля, в немецком Оберстдорфе лыжница из Коми Юлия Ступак стала третьей в своем забеге на чемпионате мира.

14 марта Юлия Ступак завоевала вторую медаль финала Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине. Спортсменка из Коми стала бронзовым призером в заключительной женской гонке преследования на 30 км свободным стилем.

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