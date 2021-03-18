В Троицко-Печорске волки вновь разодрали хозяйских собак

Местные хозяйские собаки были сорваны с цепи и разорваны серыми. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Троицко-Печорске по улице Мылвинской прошлой ночью ходили волки. Утром были обнаружены жертвы хищников – местные хозяйские собаки были сорваны с цепи и разорваны серыми.

Фото: Степан Корякин

Не в первый раз

– Я утром ехал на работу по ул. Мылвинской и обнаружил содранную с цепи собаку. Видно, что собаку разодрали волки – все внутренности съедены были, – рассказал местный житель Степан Корякин, который выложил фото собаки в местном паблике.

Напомним, это не первый в республике случай, когда волки без боязни выходят в населённые пункты и гуляют по улицам, как у себя дома. При этом нападают на дворовых собак и растерзывают их. Комментарии под постом неоднозначные.

– Насколько нужно быть тупым, чтобы оставлять собаку просто на привязи, зная, что волки приходят постоянно и уносят собак прямо с цепи, серого вещества ни грамма, –прокомментировал Анатолий Тараканов.

– И у нас на лыжне в Троицке, – откомментировала Ирина Солёнова, прикрепив фото очередной жертвы волков.

Фото: Ирина Солёнова

Вера Цыгляева пошутила: «Тихое выживание людей со своей территории. Волки это агенты США и Евросоюза».

– У меня вчера ночью тоже сняли мою собачку, один ошейник остался, – вдогонку поделилась Марина Спиридонова.

Мы реагируем

– Сразу, как поступает сигнал о нападении волков на собак, будь то по телефону или на интернет-площадках, мы реагируем. Информация передаются в МЧС и в ОВМД Троицка, также отправляем запрос в Минприроды для получения лицензии на отстрел. В районе уже убито семь волков за эту зиму – в Троицко-Печорске, Русаново, Якше, Приуральском. О каждом случае нападения волка на собаку нужно сообщать или звонить в МЧС, администрация работает по этому направлению, привлекаем патрульные службы полиции и местных охотников, – рассказала «КП-Коми» заместитель руководителя администрации Троицко-Печорского района Ольга Чупрова.

Напомним, Минприроды Коми выпустило приказ об отстреле волков на 2021 год. Приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов» подписан бывшим руководителем ведомства Романом Полшведкиным.

Новый глава ведомства Алексей Кузнецов на пресс-конференции с журналистами озвучил новые нестандартные методы, которые республика будет применять для регулирования численности серых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Волки на помойках не питаются»: министр природы Коми рассказал о вкусовых предпочтениях хищников

Что привлекает серых в населенные пункты (подробности)