Иск Марины Истиховской на 7,7 млн рублей сыктывкарский суд рассмотрит в апреле

Марина Истиховская. Фото: СГУ им. Питирима Сорокина.

В Сыктывкарский горсуд 12 апреля рассмотрит заявление экс-ректора СГУ им. П. Сорокина Марины Истиховской о возмещении реабилитированному имущественного вреда.

Как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу суда, Марина Истиховская просит направить копии определения Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 12 мая 2020 года в Сыктывкарский госуниверситет и Минобрнауки РФ для приобщения к делам.

Кроме того, реабилитированная просит расходы на оплату услуг адвоката в сумме 434 552 руб., расходы на проведение финансово-экономической экспертизы в 11 716 руб., моральный ущерб в связи с отстранением от должности и увольнением, в том числе 1 млн. 28 тыс. 154 руб. неполученной зарплаты, 198 147 компенсации за неиспользованный отпуск, материальный ущерб в связи с отстранением от должности ректора в размере 5 млн 79 тыс. 628 руб. недополученной зарплаты и 954 166 руб компенсации за неиспользованный отпуск.

Марина Истиховская просит провести индексацию всех сумм с учетом инфляции в Коми - с момента возникновения расходов и неполучения зарплаты и до вынесения судебного решения.

Мнения сторон суд выслушает 12 апреля.

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