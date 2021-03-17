Оттепель в Коми продлится до конца недели

Фото: Александр Бакин

На территории Коми удерживается атлантический циклон, который принес в республику оттепель и мокрый снег с дождем.

17 марта будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге с дождем, ночью в отдельных районах - умеренные. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -1...-6, при прояснении -8...-13, днем -2...+3°С. На крайнем северо-востоке ночью и днем -11...-16°С

В Сыктывкаре 17 марта будет облачно. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +1...+3°С.

В ближайшие два дня, 18-19 марта, сохранится аналогичная погода. Температура ночью -3...-8, при прояснении -12...-17, днем 0...-5, в крайних северных районах -6...-11°С.Температура ночью -1...-6, при прояснении -8...-13, днем +4...-1, в отдельных северных районах -1...-6., сообщает Коми ЦГМС.

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