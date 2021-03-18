Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Коми

Фото: Павел Сидоров

На территории Коми 18 марта будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный, в северных районах северный, северо-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью -2...-7, при прояснении -12...-17, днем 0...-5, в крайних северных района -9...-14°С. На дорогах гололедица.

В Сыктывкаре 18 марта облачно, днем небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -3...-5, днем 0...-2°С. На дорогах гололедица, сообщает Коми ЦГМС.

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