Коми получит 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

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Ещё 2,7 млрд рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Коми из этой суммы получит 10,73 миллиона рублей.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

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