В Коми заключенных отучали от алкогольной зависимости сказками

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

В Сыктывкаре психологи ИК-1 помогли осужденным преодолеть пагубную привычку употребления алкогольных и наркотических веществ. Способ был выбран необычный. Заключенные прошли несколько тренингов и терапий, чтобы осознать глубину своей проблемы и постараться избавиться от нее.

Так, в групповых тренингах психологи использовали методы когнитивной, позитивной, поведенческой психотерапии в сочетании с различными психокоррекционными техниками: телесно-ориентированной терапии и арт-терапии. В широком спектре реализованы арт-терапевтические методики, такие как песочная терапия, маскотерапия, притчатерапия, сказкотерапия, техника коллажирования, работа с метафорическими ассоциативными картами.

– Все это направлено на подготовку осужденных к освобождению, выработку конкретных предпосылок и установок к правопослушному поведению и отказу от употребления алкоголя и наркотических средств, профилактику совершения ими новых преступлений, – отметила психолог Елена Уляшева.

В ходе прохождения программы участники смогли понять причины появления зависимости от алкоголя и наркотиков, проанализировали ситуации, провоцирующие их употребление, и научились распознавать манипулятивные способы привлечения человека к употреблению психоактивных веществ.

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