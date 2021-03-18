Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1918 марта 2021 11:12

В Коми выросло число смертей от коронавируса

Пятый день подряд в больницах умирают по два человека от COVID-19
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в республике

Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. За последний сутки было зарегистрировано менее 70 новых заражённых COVID-19.

По данным на 18 марта, в республике зарегистрировано 40 677 человек с коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 68 пациентов. При этом одновременно болеют более 300 человек.

С выздоровлением за сутки выписали 62 человека, а за всё время – 39 606. Смертью закончилось ещё два случая заболевания, как и четыре дня назад (за всё время – 779).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости