В Коми выросло число смертей от коронавируса

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в республике
Фото: Архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. За последний сутки было зарегистрировано менее 70 новых заражённых COVID-19.
По данным на 18 марта, в республике зарегистрировано 40 677 человек с коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 68 пациентов. При этом одновременно болеют более 300 человек.
С выздоровлением за сутки выписали 62 человека, а за всё время – 39 606. Смертью закончилось ещё два случая заболевания, как и четыре дня назад (за всё время – 779).
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