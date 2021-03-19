В Коми число жертв коронавируса приближается к 800

За последние сутки в России выявлено 9 699 случаев COVID-19 в 85 регионах Фото: Архив "КП"

Коронавирус продолжает распространяться в Коми, правда, темпы заражения снизились. На сегодня в республике выявлено 40 185 случаев заболевания.

За весь период пандемии к 19 марта в Коми зарегистрировано 70 новых фактов заражения коронавирусом среди населения. Ежедневные цифры вновь начали расти.

Выписано по выздоровлению 39 670 пациентов, которые смогли избавиться от этой болезни. Но коронавирус унес уже 781 жизнь. В том числе за сутки скончались два пациента.

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